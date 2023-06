Saponara, l’ultimo capitolo del leader silenzioso. Cinque anni tra alti e dolori

L'ultima pagina viola Riccardo Saponara l'ha scritta ieri con il saluto a Firenze su Instagram. Il Corriere Fiorentino ripercorre l'esperienza fiorentina del fantasista, iniziata sei anni e mezzo fa quando Pantaleo Corvino interruppe la guerra fredda sul mercato tra viola ed Empoli. Arrivato in un’operazione da 10 milioni complessivi con l’etichetta di calciatore di classe ma poco incline a gestire le pressioni, Ricky è diventato col tempo uno dei leader silenziosi dei vari gruppi, e se in avvio le cose non sono andate nel migliore dei modi è stato nell’ultimo biennio, con Italiano in panchina, che ha reso al meglio.