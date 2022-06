Saponara, l’anno del riscatto grazie a Italiano: rinnovo in arrivo

La Fiorentina e Riccardo Saponara sono pronti a proseguire il loro matrimonio . Come ricorda il Corriere dello Sport, il giocatore, grazie all'arrivo di Vincenzo Italiano , ha ritrovato se stesso, prima dalla stagione di La Spezia, poi in quella intera a Firenze. Il nuovo contatto avvenuto nelle ultime ore ha avvicinato le parti ancor di più e giusto il tempo di sistemare i soliti dettagli e Saponara metterà la firma sul rinnovo. Un accordo cercato e voluto da entrambe le parti, con una formazione che quest'anno, dopo tanti anni di astinenza, dovrà tornare ad imporsi su tre fronti.

L'ultima stagione in maglia viola non è stata del tutto straordinaria, ma il 30enne forlivese ha dimostrato che tutto quello che si è sempre detto sul suo conto non era affatto sbagliato. Bei gol, lampi di talento puro e giocate d'autore: con 34 presenze all'attivo, condite da 3 gol e 3 assist. Per la soddisfazione di Saponara, anche Vincenzo Italiano ha prolungato il suo contratto con la Fiorentina, quindi le occasioni per sdebitarsi sicuramente non mancheranno.