Santa sosta. Così la Fiorentina rifiata e recupera i suoi pupilli

L’inizio con il piede schiacciato sul gas per ottenere l’accesso alla Conference League ha spremuto i viola con conseguente crollo di energie fisiche e nervose culminato nella “partitaccia” di San Siro. Per questo la sosta viene benedetta da Italiano: alcuni tra i giocatori più rappresentativi, basti citare Bonaventura e Arthur, non possono avere 5 partite in due settimane nelle gambe come è stato fino ad ora. I nuovi parallelamente devono inserirsi in meccanismi sofisticati e collaudati dove l’ingresso non è automatico. La condizione di alcuni infine, pare lontanissima dal top. «In questi giorni metteremo condizione e concetti – ha detto Italiano nel ventre di San Siro – ed ho tolto anche un giorno di riposo per accelerare questo processo. Peccato che qualcuno essendo in Nazionale non possa beneficiarne». Il riferimento pare ad esempio puntare verso Beltran e Mina, due che avrebbero bisogno di masticare ‘Italiano’, non inteso solo come lingua. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.