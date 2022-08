Samp: in arrivo Torreira al netto di un’altra cessione di spessore?

Tuttosport scrive oggi dello smantellamento della rosa della Sampdoria che, a causa del delicato momento societario che sta passando, sta cercando di monetizzare attraverso molte cessioni. Dopo quelle di Thorsby e Bonazzoli, ora può arrivare anche quella di un altro pezzo pregiato dei blucerchiati: Mikkel Damsgaard. Per il centrocampista si è fatto avanti il Brentford, che dopo aver offerto 14 milioni per il danese, adesso ha rilanciato a 11 più 7 di bonus. La Samp ne chiede almeno 20, ma la sensazione è che si possa chiudere a breve. In caso di partenza del giocatore i blucerchiati avrebbero già in mente il sostituto: Lucas Torreira, ex regista della Fiorentina che proprio la Sampdoria di Giampaolo lanciò dal 2016 al 2018 prima della cessione per 30 milioni all'Arsenal. L'uruguaiano non rientra più nei piani dei Gunners, che potrebbero accettare anche un'offerta da 8-10 milioni. Attenzione però all'ingaggio del giocatore da 1,8 milioni, attualmente non sostenibile dai doriani.