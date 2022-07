Lucas cerca una destinazione e sogna un bel ritorno

Una squadra si muove per riportare in Italia Torreira

Passa il tempo e Lucas Torreira continua la ricerca di una nuova squadra, visto che l'Arsenal lo considera fuori dal progetto. Come riportato da Sky Sport, l'uruguaiano piace molto alla Sampdoria che lo rivorrebbe come colpo importante per il centrocampo. Ancora però, il club blucerchiato non ha effettuato nessuna offerta ufficiale all'Arsenal.