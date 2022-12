Salvini getta ombre sul nuovo Franchi: le cifre, però, non mentono

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle parole di Salvini sul nuovo Franchi. Il vicepresidente del consiglio ha sottolineato come i soldi attuali non siano sufficienti per ricoprire i costi del nuovo progetto. Uscita curiosa, visto che i dati in mano a Palazzo Vecchio dicono l'esatto contrario. Il leader leghista, molto probabilmente, si riferisce a circa 300 milioni di euro che servono per l'area commerciale esterna, dove molto probabilmente interverranno anche enti esterni. Per lo stadio però, non ci sono dubbi. Anche tenendo conto dei rincari per le materie prime ed energia, l’importo dovrebbe aggirarsi intorno ai 197 milioni già ottenuti.Così ripartiti: 95 sono i milioni del Pnrr assegnati dal ministero della Cultura e 55 milioni quelli assegnati dal ministero dell’Interno per la riqualificazione urbanistica.