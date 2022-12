Salvini: “Mancano soldi per lo stadio a Firenze, chi ce li mette?”

”So che per lo stadio di Milano ci sono dei privati che metterebbero a disposizione 1,3 miliardi e il Comune rallenta inspiegabilmente. Qua mi sembra che sia il contrario, ossia che i soldi messi a disposizione dal pubblico non siano sufficienti, e quindi manchino dei quattrini. Quindi chi ce li mette?”. Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro con la stampa avvenuto nel cortile del Consiglio regionale toscano a Firenze parlando del progetto dello stadio nel capoluogo di regione toscano.