Saluto, gioco e poi ritorno: due giovani viola con la valigia in mano

Fra i giovani che completano la rosa della Fiorentina, almeno un paio sono indiziati per una cessione in prestito nel mercato di gennaio. Come specifica La Nazione, il club viola crede fortemente nel futuro di Niccolò Pierozzi e Gino Infantino. L’esterno non sta trovando molto spazio, non tanto per le qualità, quanto perché non ha mai avuto continuità fisica. La sua è stata un'estate complicatissima, quando ha ripreso si è rifermato per un problema muscolare. Promesso sposo dello Spezia in estate, l’impressione è che possa raggiungere la Liguria a gennaio.