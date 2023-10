Sale la febbre da derby: sono già 20.000 i tagliandi venduti

La Fiorentina si prepara al derby con l'Empoli con una spinta in più, quella del Franchi. Alle 20.45 del lunedì la posta in palio sarà già importante, così come la febbre della tifoseria molto alta. L'ottimo avvio di campionato e il gran momento dei viola ha già richiamato sugli spalti tanti tifosi (nonostante un trend non proprio perfetto).