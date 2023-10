La Fiorentina chiama i tifosi, ma mancano 2.000 presenti a partita

I motivi

Nel chiedersi i motivi del ribasso, spicca soprattutto il dato sugli abbonati con rincari anche del 20% su alcuni settori: sono infatti 17.252 coloro che hanno sottoscritto la tessera, più di 4.500 in meno rispetto alla scorsa stagione. In più, orari delle gare sempre più spezzettati e scomodi e costi in aumento per ogni servizio non aiutano. Il club ha cercato così di lanciare un mini-abbonamento per le partite contro Empoli, Juve e Bologna e già 8.000 sono andati venduti. Ma la Fiorentina, pur in zona Champions, fa fatica a richiamare tifosi allo stadio.