Sabiri porta qualità, Parisi spinta: si forma la nuova Fiorentina

Ieri, proprio al Viola Park, si è presentato Abdelhamid Sabiri, acquistato un gennaio fa dalla Sampdoria con lungimiranza e l’idea che possa diventare un ulteriore trampolino per la Viola. Il colpo “datato” rischia di attutire la qualità dell’acquisto ma Sabiri è giocatore dalla duttilità provata, quindi di grande utilità in ogni zona del centrocampo con vista... assist e porta avversaria. Poi, ecco il colpo “soffiato” alla Juventus, quel Fabiano Parisi acquistato per 10 milioni più bonus che rappresenta uno dei migliori prospetti del panorama mancino del nostro calcio, un profilo che potrebbe anche essere adattato a esterno alto nel momento in cui il capitano Biraghi (deciso a concludere la carriera in viola) continuerà legittimamente a non voler mollare nemmeno un centimetro di campo. Venerdì l’ormai ex Empoli dovrebbe svolgere le visite mediche per poi aggregarsi al nuovo gruppo viola. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.