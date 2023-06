Sabiri continua ad allenarsi e i tifosi viola apprezzano

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'ex giocatore della Sampdoria. Sabiri si allena anche in vacanza. Il giocatore sarà uno dei volti nuovi della Fiorentina nella prossima stagione e vuole evidentemente arrivare in gran forma nel club che lo ha acquistato lo scorso gennaio dalla Sampdoria, dove è rimasto in prestito fino alla fine del campionato che si è concluso a maggio. Il centrocampista sarà a disposizione di Vincenzo Italiano dal mese di luglio e già scalpita. Il marocchino infatti è attualmente in vacanza in Grecia, esattamente a Mykonos, ma non rinuncia al lavoro mattutino in palestra. Attraverso i propri profili social, ha mostrato il suo allenamento in vista del ritiro della Fiorentina che inizierà il prossimo 12 luglio.