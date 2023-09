Sabiri, 57 giorni tra gol e divergenze. E per Kokorin addio meno amaro

Su La Nazione, un approfondimento sugli ultimi due addii della Fiorentina: quelli di Sabiri e di Aleksandr Kokorin. Per quanto riguarda Sabiri, come scrive il quotidiano, l'esperienza in viola è durata la miseria di 57 giorni, dall’11 luglio, giorno in cui arrivò al Viola Park accorciandosi anche le vacanze, alla giornata di ieri, quando la Fiorentina ha ufficializzato a sorpresa la sua cessione al club arabo Al Faiha. Prestito oneroso (circa 100.000 euro) e diritto di riscatto fissato a 3 milioni per la prossima estate. Ma cosa è successo con il marocchino? Bisogna ricordare, innanzitutto, che già l'anno scorso il centrocampista creò problemi alla sua ex squadra, la Sampdoria. Problemi con Stankovic e con i compagni, il post Mondiale da dimenticare prima della fuga in Germania. Arrivato a Firenze, però, sembrava aver trovato la sua dimensione questa estate, dove nel precampionato aveva messo a segno 6 centri che facevano ben sperare. Qualcosa, invece, in seguito si è rotto, in campo e fuori. L’intesa con Italiano è precipitata quando il calciatore ha capito di non essere una prima scelta. Carattere complicato da gestire pure in un gruppo sano come quello guidato da Italiano, rimaneva un'ultima via d’uscita per lui, e Sabiri ne ha approfittato imboccando la porta di servizio. Meno clamoroso, invece, l'addio di Kokorin, che ieri ha firmato il suo ritorno a Cipro all’Aris Limassol. L'attaccante ha sperato di rimanere in viola, si è conquistato la stima di Italiano e dei tifosi con il suo atteggiamento in campo e fuori, ma alla fine è partito. Addio diverso, comunque, rispetto a quello di Sabiri. Pur rimanendo una meteora della storia viola, come scrive il giornale, la punta lascia un sorriso dietro di sé.