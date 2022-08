Rosati, il sacrificio (dopo il rinnovo) per la lista viola

Sulle pagine fiorentine de La Repubblica si parla anche dell'addio al calcio giocato di Antonio Rosati. L'ormai terzo portiere viola - come ormai è noto - è entrato da qualche giorno a far parte dello staff di Vincenzo Italiano come vice preparatore dei portieri insieme ad Angelo Porracchio. La notizia è stata ufficializzata nell’immediato post partita della sfida contro la Cremonese, mentre dentro lo spogliatoio, il portiere annunciava emozionato la decisione presa d’accordo con la società. Uno fra i primi ad alzarsi per abbracciare il portiere è stato Vincenzo Italiano, seguito poi dai compagni che si sono stretti attorno a Rosati, uomo spogliatoio nell’ultimo anno e mezzo, bravo a equilibrare la battuta con l’incitamento.