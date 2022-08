FOTO – Primo giorno di “lavoro” per Rosati

Ferragosto di lavoro per la Fiorentina e primo giorno del "nuovo lavoro" per Antonio Rosati. Come vi abbiamo raccontato, infatti, il portiere in accordo con la società viola ha deciso di rivedere il suo ruolo all'interno del gruppo viola. Di fatto un addio al calcio, con passaggio diretto nello staff di Italiano (aiuterà il preparatore dei portieri Porracchio). Ecco la foto dai profili social ACF di Rosati con la nuova divisa bianca.