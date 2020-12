Roma-Fiorentina, è sfida doppia sul mercato

Roma e Fiorentina come possibile scontro nel mercato di gennaio. Le due società hanno infatti interessi e nomi comuni per rinforzare le rispettive rose. Come si riporta sui quotidiani come Il Corriere dello Sport Stadio e Tuttosport, i nomi in questione sono quelli di El Shaarawy e Scamacca.

L’ex Roma è prossimo al rientro dalla Cina e vorrebbe rientrare in Serie A andando ad abbattere il salario monstre percepito in terra cinese da 14 milioni di euro annui. L’attaccante del Genoa ma di proprietà dello Spezia sta convincendo con le sue prestazioni nella massima serie tanto da avere attirato su di sè gli occhi di molti club e top club. La Fiorentina sta valutando alcune opzioni ma i nomi di Scamacca ed El Shaarawy sembrano essere quelli più congeniali per la squadra di Prandelli.

