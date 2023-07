Rocco Commisso pone il veto sull’addio di Cabral. Beltran arriva lo stesso?

Cabral ha mercato, ma è un "pallino" di Rocco Commisso che non vorrebbe cederlo. Stessa cosa per Luka Jovic, ma l'affetto che il Presidente viola ha per il brasiliano è davvero speciale.

Lucas Beltran potrebbe essere il colpo in attacco della Fiorentina, ma anche il tema cessioni rimane in auge. Infatti, soprattutto nel reparto offensivo, la squadra viola deve cedere uno tra Jovic e Cabral per poter poi puntare su un nuovo innesto. Secondo quanto riportato dalla Nazione però, l'arrivo dell'argentino sarebbe slegato dalla cessione di un attaccante. Cabral ha mercato, ma è un "pallino" di Rocco Commisso che non vorrebbe cederlo. Stessa cosa per Luka Jovic, ma l'affetto che il Presidente viola ha per il brasiliano è davvero speciale.