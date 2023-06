Rivoluzione Viola Park: Allenamenti, amichevoli e altro ancora

Dopo dieci anni di ritiro a Moena, in Val di Fassa, la Fiorentina di Rocco Commisso riparte dal Viola Park di Bagno a Ripoli. Sei chilometri netti dai campini di fronte alla Maratona, il centro sportivo Davide Astori, a quella che tra pochi giorni diventerà a tutti gli effetti la nuova casa dei viola. Come scrive la Repubblica, Il raduno della squadra che affronterà la stagione 2023/2024 è fissato per mercoledì 12 luglio, ma già dalla sera prima inizieranno ad arrivare i giocatori rientrati dalle vacanze. Ci saranno Vincenzo Italiano e il suo staff, la dirigenza al completo col presidente che seguirà il battesimo del Viola Park dagli Stati Uniti. Amrabat, Gonzalez, Kouamè e Milenkovic, impegnati con le rispettive Nazionali, si aggregheranno una settimana più tardi. Prima di iniziare verranno svolte le visite mediche di rito, sempre all’interno del Viola Park. Un’assoluta novità per la Fiorentina, quella di darsi appuntamento per l’inizio della preparazione in un centro sportivo di sua proprietà. Il club viola potrà gestire al meglio tutta l’organizzazione: dallo svolgimento delle sessioni di allenamento alla mattina e nel tardo pomeriggio per evitare i picchi di caldo tipici della stagione, al programma delle amichevoli che sarà a difficoltà graduale e crescente in vista dell’inizio della stagione. Sarà un inedito assoluto anche per i tifosi, che dopo tanti anni in giro per l’Italia (e a volte anche oltre) dovranno farsi solo pochi chilometri in macchina o in motorino per assistere agli allenamenti dei viola. In attesa di ufficialità, nei prossimi giorni, è probabile che alcune sessioni siano aperte a tutti i tifosi e altre, in genere quelle riservate alla tattica da parte di Italiano, invece rimangano lontane da occhi indiscreti. Ma il Viola Park ,dal 12 luglio, sarà la nuova casa dei viola a tutti gli effetti.