Rivoluzione viola: il turnover massiccio non paga. Ecco perché

Il Corriere dello Sport analizza oggi il pareggio a reti inviolate di ieri al Castellani tra Empoli e Fiorentina, evidenziando la rivoluzione nella formazione viola. Nove su undici i nuovi giocatori schierati dal primo minuto da mister Italiano rispetto alla partita col Twente (di quelli che avevano giocato giovedì in campo solo Milenkovic e Maleh), quando proprio con la squadra allenata da Jans aveva schierato sei giocatori diversi dal primo minuto rispetto alla Cremonese. Scelte dettate chiaramente dal pensiero fisso del preliminare di Conference League, ma il persistere ieri con Ikone (che ha giocato 80 minuti ancora senza sussulti), e l'inserimento tardivo di Sottil e Nico Gonzalez hanno portato i gigliati a pareggiare contro una squadra che ha giocato 9 contro 11 negli ultimi minuti di gioco. La domanda allora sorge spontanea: perché non utilizzare anticipatamente i due esterni gigliati che hanno fatto così bene contro il Twente? Da parte sua, invece, l'Empoli non ha mischiato le carte in tavola, valorizzando la stessa formazione che aveva schierato contro lo Spezia. E proprio il rodaggio continuo e la costanza hanno premiato mister Zanetti, preciso anche nei cambi rispetto al suo collega a tinte viola (convincenti gli inserimenti di De Winter e Satriano, ed il passaggio al 4-3-2 dopo l'espulsione di Luperto per far capire che il coraggio non mancava alla sua squadra). E forse anche mister Italiano deve cominciare a dare continuità ai propri fedelissimi ed a cambiare un po' le carte in tavola a partita in corso, magari tralasciando per pochi minuti quel 4-3-3 intoccabile dal tecnico viola, anche perché rivoluzionare nella quasi sua totalità una formazione, come successo ieri a Empoli, può inevitabilmente portare a degli intoppi nella crescita della squadra.