Ritiro, amichevoli ed estero: l’estate della Fiorentina al Viola Park

Il programma dell’estate viola è chiaro a grandi linee, anche se per i dettagli occorrerà aspettare ancora qualche giorno. Entro il 30 giugno la società viola dovrà liberare il Centro Sportivo ‘Davide Astori’ che sarà riconsegnato al Comune di Firenze. Trasloco delle attrezzature da portare avanti parallelamente al prosieguo dei lavori per quanto riguarda il Viola Park, sempre più prossimo ad accogliere la prima squadra per il ritiro estivo. Raduno più o meno fissato entro la metà di luglio. Probabili un paio di settimane di lavoro con le prime amichevoli stagionali. In questo senso va ad incastrarsi quella con il Grosseto (Serie D), in programma quasi sicuramente il primo agosto allo ‘Zecchini’. Di lì a breve la squadra partirà per una seconda fase di ritiro all’estero. Possibile si replichi l’esperienza austriaca dello scorso anno, con il livello delle amichevoli che si alzerà notevolmente. Il rientro in città non oltre Ferragosto. Una settimana di lavoro ancora al Viola Park e poi il via del campionato fissato nel weekend del 20 agosto. Lo riporta La Nazione.