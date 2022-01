Ristic non perde il vizio: dalla Juve pretende commissioni da capogiro

A guadagnarci tanto nel trasferimento di Vlahovic alla Juventus è Darko Ristic, agente del bomber serbo, che pregusta cifre monstre

La cifra messa sul piatto dalla Juventus per Dusan Vlahovic è importante, intorno ai 75 milioni di euro. In un calcio senza regole - leggiamo sul Corriere della Sera - la Juventus aveva bloccato il giocatore, a due anni dalla scadenza del suo contratto. Al momento opportuno ha piazzato lo scatto decisivo, grazie alla scelta di investire subito il budget legato all’aumento di capitale. Devono ancora essere sistemati i dettagli, cioè la formula di pagamento e eventuali rateizzazioni, ma i dettagli spesso sono decisivi. Questa mattina è previsto l’incontro tra la Juventus e Darko Ristic, il manager di Vlahovic che ha pilotato il suo assistito verso Torino e pretende commissioni per 18 milioni di euro.