Vlahovic si regala la Juve: Ristic lima i dettagli, sabato le visite mediche

Trattativa lampo: la Juventus oggi incontra l’agente di Vlahovic. In caso di tampone negativo, via libera per i controlli medici di rito

Redazione VN

La festa ci sarà, anche se posticipata di qualche ora. Dusan Vlahovic - leggiamo sulla Gazzetta dello Sport- ha scelto un regalo originale per il suo ventiduesimo compleanno: una maglia della Juventus da indossare per le prossime 5 stagioni, numero ancora da definire. Il 9 sarebbe la scelta più logica, ma è già sulle spalle di Alvaro Morata. Dusan compirà gli anni venerdì e il giorno dopo potrebbe sbarcare nell’universo bianconero, tampone negativo permettendo.

L’attaccante serbo infatti attende il via libera dal Covid, oltre che dal suo procuratore, per iniziare la avventura, nel club di cui è sempre stato innamorato fin da quando era bambino - scrive la rosea. L’accordo tra la Fiorentina e la Juventus c'è già, mancano gli ultimi dettagli legati a contratto e commissioni. Oggi il suo uomo di fiducia Darko Ristic ne discuterà con la dirigenza bianconera. Tema quello delle commissioni che verrà ripreso nelle prossime ore. Tutto deve essere rapportato alle cifre del trasferimento. E ciò impone degli approfondimenti che porrebbero anche portare a dei rallentamenti. Anche per questo motivo le parti non si sbilanciano nel rivelare cifre ufficiali. Tanto più la Juventus, che è legata agli obblighi borsistici. Resta un velo, dunque, sulle modalità dell’affare. L’unica cifra in evidenza sono i 67 milioni che fanno un po’ da spartiacque con la montagna di bonus che in genere accompagnano operazioni così rilevanti.