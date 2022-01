Juventus-Vlahovic: la storia di una trattativa già scritta

Vlahovic è pronto a indossare la maglia bianconera. Ecco la storia di una trattativa già scritta

Non bisogna più parlare del "se", ma del "come" Dusan Vlahovic passerà alla Juventus . Il numero nove viola infatti, è a un passo dal vestire la maglia bianconera dopo una telenovela durata per più di sei mesi. Tra la volontà del giocatore e il forte azzardo della Juventus, ecco la storia di una trattativa che sembrava già scritta.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tutto si è svolto in un giorno. Dopo le dichiarazioni in tv di Daniele Pradè, che ribadivano la volontà della Fiorentina di vendere il giocatore anche a Gennaio ma alle loro condizioni (solo cash, niente contropartite o pagamenti "alla chiesa"), ecco che arriva il via libera di Andre Agnelli, o meglio, da John Elkan che, con un sacrificio economico che ha il sapore di un azzardo, decidono di puntare tutto su Vlahovic. L'offerta viene formalizzata, 70 milioni più 5 di bonus, la Fiorentina accetta subito. Sul fronte giocatore pochi dubbi, anche se non sono mancati gli ostacoli. Il serbo ha accettato subito l'offerta dei bianconeri, motivo per cui i suoi no alle big europee erano così insistenti. Firmerà un quadriennale a 6-7 milioni, si attende solo l'ok di Ristic che tra ieri sera e questa mattina limerà gli ultimi dettagli con la dirigenza bianconera. Si, perché gli unici ostacoli incontrati dalla Juventus sono quelli sulle famose commissioni. L'agente ha chiesto 18 milioni, cifra simile a quella chiesta alla Fiorentina per il rinnovo. Insomma, si aspetta solo la fumata bianca e nella giornata di domani Dusan Vlahovic potrebbe essere già a Torino per sostenere le visite mediche.