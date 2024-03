Ripartono le rotazioni di Italiano: Nzola, se ci sei, batti un colpo

Maccabi Haifa-Fiorentina. Una trasferta, quella di Budapest, (la Fiorentina partirà nel primo pomeriggio di oggi dopo aver svolto la rifinitura al Viola Park) alla quale parteciperanno poco meno di 300 tifosi viola (domani a proposito è attesa la decisione definitiva sulle porte aperte o chiuse al Franchi per il ritorno), e per la quale Italiano ha in testa qualche rotazione. Sarà questa la regola da ora in avanti, e l’auspicio del tecnico è che al contrario di quanto successo troppe volte anche le alternative inizino a mandare qualche segnale positivo. Su tutti Nzola, che contro il Maccabi avrà molto probabilmente l’occasione per tornare titolare visto che Belotti (atteso domenica dalla sfida da ex alla Roma) non può giocarle tutte. Stesso discorso per Bonaventura, che dopo due gare di fila giocate dal primo minuto dovrebbe accomodarsi in panchina, e per Arthur. Lo riporta il Corriere Fiorentino.