Questa settimana dovrebbe portare notizie certe anche sul fronte della campagna abbonamenti, che i dirigenti viola stanno ultimando nei dettagli in questi giorni. Confermato dalla società un piccolo aumento dei prezzi rispetto agli ultimi anni, quando erano sempre rimasti invariati. L’altro dato certo è che non ci si potrà abbonare in Curva Ferrovia, che da gennaio del prossimo anno sarà oggetto dei primi lavori di restyling del Franchi. Lo riporta La Nazione.