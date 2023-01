Rinnovi: Saponara sì, Venuti no. Metà rosa in scadenza nel 2024

Siglato il rinnovo di 'Jack' Bonaventura, la Fiorentina dovrà a breve decidere il da farsi per quanto riguarda gli altri contratti prossimi alla scadenza. La Nazione si occupa di Lorenzo Venuti con cui si dovrebbe decidere di separarsi a giugno. Non sembrano esserci margini di trattativa per proseguire il rapporto. Discorso diverso per Riccardo Saponara, fedelissimo di Italiano e comunque già abituato a considerarsi in scadenza di contratto. Le parti si incontreranno più avanti, probabilmente anche a fine campionato. Sarà fatta una valutazione complessiva anche sul piano fisico. Ma in questo caso c’è assoluta serenità da entrambe le parti.