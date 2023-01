Italiano recupera Saponara: speranza per un nuovo rientro?

Il Corriere dello Sport fa il punto in casa Fiorentina in vista del Torino. Italiano ha recuperato Saponara e incrocia le dita per ritrovare anche Martinez Quarta. Situazione da monitorare. Assenti sicuri Cabral e Sottil. In difesa Venuti sarà titolare al posto di Dodò. Duncan e Amrabat invece formeranno il duo dietro all'attacco viola.