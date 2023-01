Rinnovi in vista: da Bonaventura e Saponara a Castrovilli e Biraghi

Oltre alle mosse sul mercato in entrata il ritorno di Commisso a Firenze sarà l'occasione per approfondire le tante situazioni legate ai rinnovi di contratto. Se ne occupa il Corriere dello Sport poi che ribadisce che il filone sarà inaugurato nelle prossime ore dal prolungamento di Bonaventura fino al 2024 .

Le altre mosse

Tra i giocatori prossimi allo svincolo restano anche Saponara e Venuti, ma l’unico che sarà preso in esame dal club sarà l’ex Empoli. Per il terzino invece nessun rinnovo, ma tante opportunità di mercato: Empoli, Salernitana ed Espanyol. Non è escluso poi che gennaio possa essere il mese giusto per i contratti in scadenza tra 18 mesi. Tra questi infatti ce ne sono due che riguardano altrettanti elementi di assoluta importanza nel progetto tattico di Italiano, ovvero Biraghi e Castrovilli, nel 2024 scadranno anche Duncan e Terzic.