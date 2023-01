VN – Tutto confermato per rinnovo Bonaventura: fissato il giorno

Tutto procede in maniera limpida per il rinnovo di Jack Bonaventura con la Fiorentina. Come anticipato dalla nostra redazione nelle scorse ore, le firme non arriveranno nella giornata di oggi, ma il giorno prima di Fiorentina-Sampdoria di Coppa Italia. Quindi, vista la sfida di giovedì, l'ufficialità dovrebbe arrivare mercoledì in tarda mattinata. Lo stipendio sarà di 1,5 milioni di euro + bonus. Questo l'ultimo dettaglio che mancava rispetto a quanto avevamo scritto.