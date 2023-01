VN – Accordo di massima per rinnovo Bonaventura: l’agente al CS (FOTO)

Arrivato a Firenze anche l'agente di Jack Bonaventura per parlare del rinnovo del suo calciatore. Per lui c'è un accordo di massima per il rinnovo del contratto fino al 2024 e proveranno ad inserire un'opzione per il 2025. L'incontro è partito proprio in questo momento, visto che l'agente, Vincenzo Raiola, è appena entrato al centro sportivo. Dopo la morte di Mino, lui e Rafaela Pimenta si occupano della scuderia dei suoi calciatori. Tra quelli della Fiorentina presente anche Lorenzo Venuti che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno ed è destinato a lasciare Firenze in estate. Il giocatore è stato proposto alla Salernitana già per questa finestra di mercato.