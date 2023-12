Rinforzo in difesa? Occhi della Fiorentina anche in Spagna

Quattro nomi sulla lista della Fiorentina per rinforzare il pacchetto difensivo: occhi anche in Spagna per un giocatore del Rayo Vallecano

Redazione VN

La Fiorentina non starebbe guardando solo in Serie A per quanto riguarda il rinforzo a destra, visto l'infortunio di Dodò e la possibile partenza in prestito a gennaio di Pierozzi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, dalla Romania sono convinti che i viola siano fortemente interessati ad Andrei Ratiu, terzino classe 1998 del Rayo Vallecano. Il difensore romeno, in scadenza nel giugno del 2028 e non ha collezionato tanto minutaggio in questa stagione. Su di lui ci sarebbe l'interesse anche della sua ex squadra, il Villarreal, ma se la Fiorentina dovesse fare le cose convinta della sua scelta la soluzione di un suo arrivo potrebbe essere fattibile.