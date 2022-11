Riganò/2: “Firenze? Un grande amore. Per strada mi ringraziano ancora”

Christian Riganò, nella seconda parte dell'intervista alla Nazione, ha affrontato il tema del suo rapporto con Firenze e della sua carriera da allenatore. "Sono passati 20 anni, non 1, ma 20. Nonostante ciò, quando mi incontrano per strada mi ringraziano ancora per quello che ho fatto con la Fiorentina". Così l'ex viola racconta la sua esperienza tra le vie di Firenze, città che è entrata nel cuore del giocatore ma anche sulla pelle, visto il tatuaggio che riporta il giglio, simbolo del capoluogo toscano. Riganò però non si ferma e continua la sua esperienza nel mondo del calcio: "Lavoro con i classe 2010, 2011 e 2012, nella Settignanese. Faccio con loro tecnica individuale. E' un lavoro importante e molto utile per la loro crescita, poi in campo, alle partite, ognuno ci va con la propria squadra e il suo allenatore". Rimane ancora la delusione dopo il suo addio all'Affrico, con la speranza di trovare presto una nuova squadra da allenare. Infine, Riganò elogia Firenze così: "Qui è tutto bello e buono. ma com'è buono il panino, quel panino con lampredotto".