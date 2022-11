Riganò: “Fiorentina, meno leziosità, più concretezza. San Siro? Un’emozione”

Christian Riganò, ex attaccante della Fiorentina, è stato intervistato dalla Nazione. L'ex giocatore, tutt'ora amato dai tifosi viola ha affrontato vari temi in ottica Fiorentina. "La Fiorentina deve imparare ad essere meno leziosa al momento di concludere. Deve tirare, andare in porta e portare a casa ben altri risultati". Questo è il suo pensiero sul momento viola, che prima della sosta, ha giocato un'ottima gara a San Siro che, a dir dell'attaccante, poteva finire in maniera diversa visto le occasioni create dalla squadra di Italiano in contropiede. Riganò ha assistito al match a San Siro, insieme ai tifosi viola: "Hanno fatto il mio coro in curva, come ai vecchi tempi. Che emozione". Per concludere, l'ex bomber viola si sofferma sulla stagione viola, iniziata male, ma che adesso sembra essere sulla strada giusta. "La Fiorentina è una buona squadra, non c'è dubbio".