Riecco Orsolini: il viola e quel passo avanti che non ha mai voluto vedere

Negli ultimi due campionati solo Berardi tra i giocatori italiani ha segnato più di Orsolini, che punta la Fiorentina dopo essere stato puntato in molte sessioni di mercato

Sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo un approfondimento su Riccardo Orsolini , ala del Bologna che ha rifilato una doppietta al Lecce nel 4-0 della scorsa giornata. Si legge che l'esterno alto vuole andare in doppia cifra per regalare ai rossoblù l'Europa e a se stesso l'Europeo. E poi il suo rapporto con la Fiorentina, la squadra che lo ha corteggiato di più nel corso degli anni. Piace a tutti, allenatore e dirigenti, ma le richieste sono state sempre inarrivabili, fino a un paio di estati fa.

E così si arriva a quella dichiarazione in sede di rinnovo: "Ho deciso di rimanere perché non consideravo la Fiorentina un passo avanti rispetto al Bologna". In questo modo ogni scontro diretto diventa l'occasione di dimostrare a Orsolini che ci ha visto male.