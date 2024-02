Riecco Juric contro Italiano: gli ultimi tre anni “dicono” Vincenzo

Torino-Fiorentina vivrà anche di sfide nella sfida, come quella tra i due allenatori. Italiano si è consacrato, Juric non del tutto

Su La Stampa di oggi si presenta la partite di sabato sera tra Torino e Fiorentina all'insegna di due sfide. La prima è sul campo, tra il Gallo Belotti e Alessandro Buongiorno, amici, ex compagni e capitani, uno del passato e uno del presente, dei granata. L'altra è in panchina tra Juric e Italiano, due allenatori con un percorso abbastanza simile, di cui scrive così il quotidiano torinese: "sono partiti insieme tre stagioni fa, il croato si è accomodato a metà classifica, Italiano si è preso due finali, Coppa Italia e Conference League, perse, ma giocate". Insomma, se tre anni fa i due erano considerati allenatori emergenti (ed è noto l'interesse della stessa Fiorentina per il croato), la realtà di oggi premia soprattutto Vincenzo. Sperando che anche il campo, domani, lo veda vincitore.