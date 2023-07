Riecco i Nazionali: Gonzalez non vede l’ora, Amrabat di passaggio

Anche Milenkovic ripartirà con il morale alto. Finalmente per lui sarà un'estate più "tranquilla", visto che le ultime due le ha passate con un contratto da rinnovare e tante voci di mercato. Sarà uno dei punti cardini della difesa, candidandosi peraltro come un leader chiaro della squadra.

Gli altri

Situazione diversa invece per Kouamé e Barak: il primo ha convinto Italiano nella scorsa stagione e farà da jolly offensivo, blindato per l'estate: a meno di offerte irrinunciabili l'ivoriano non si muove. Il secondo è al primo ritiro vero e proprio in viola, ha tanta voglia e un anno in più aiuterà, magari ripartendo dalla voglia di rivalsa per quella finale di Conference giocata solo due minuti.