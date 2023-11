Riecco Gonzalez: out in Conference per dare tutto con il Bologna

Torna Nico Gonzalez dopo aver tirato il fiato giovedì sera in Conference League a Leskovac senza aver disputato neanche un minuto contro il Cukaricki, com’era prevedibile fosse e com’è poi stato in effetti. Torna per provare ad essere nuovamente il trascinatore della Fiorentina, sconfitta nelle ultime tre partite di fila in campionato, e che questo sia accaduto perché l’argentino il suo ultimo gol l’ha segnato nella trasferta di Napoli ad occhio e croce non è un caso: nessun gol di Nico, nessun gol della squadra viola da allora. Il nesso c’è sicuro. Specie considerando che sono 5 le reti finora del numero 10 sempre in campionato, alla media di una ogni 144’, che era media di una ogni 90’ prima del terzetto di gare senza incidere: fermato lui, fermata la squadra viola, e anche questa può essere una spiegazione del tris negativo. Ecco perché Vincenzo Italiano l’ha fatto ovviamente riposare giovedì sera, con il Bologna alle porte, per averlo fresco e pronto a invertire la tendenza: e sa, il tecnico siciliano, che se Gonzalez ci riesce ha buone/ottime possibilità di riuscirci anche la Fiorentina in una partita che rappresenta il primo bivio di una stagione da altre potenziali 60 partite come l’anno scorso. Quella di domani è la 18esima per Biraghi e compagni e si avvicina il passaggio del primo terzo di percorso che è pur sempre un traguardo. Senza dimenticare, anzi sottolineandolo, che poi c’è la sosta e Italiano vuole evitare di andarci come c’è andato insieme al suo gruppo dopo il 4-0 subìto a Milano dall’Inter alla prima pausa: dieci giorni di pensieri cupi per chi rimane al Viola Park da scansare a tutti i costi.