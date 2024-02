Castrovilli diventa babbo ed è pronto al rientro. Ultimi mesi prima dell’addio

(...). Sabato mattina la svolta: complice i due posti liberi in Serie A la società, attraverso il team Manager Simone Ottaviani, ha comunicato a Castrovilli il rientro in gruppo, mentre per la Conference, rimarrà fuori. Per Castrovilli è stata una sorta di liberazione, di luce in fondo al tunnel: in questi sei mesi potrà riallacciare i rapporti con il campo il rientro sarà comunque graduale e dimostrare di essere pronto per una nuova stagione che però non sarà più viola. A giugno del 2024 terminerà il suo rapporto con la Fiorentina e Castrovilli cercherà altre strade: già a gennaio qualcuno si era mosso con dei sondaggi, sia in Italia che all’estero, ma il centrocampista aveva declinato preferendo restare vicino anche alla moglie. Chi sorride di più del rientro di Castro come detto è Vincenzo Italiano: il tecnico sa che avere un calciatore di tale qualità in rosa rappresenta una risorsa e in un periodo in cui sia Bonaventura che Barak, per motivi diversi, stanno dimostrando una fase di calo.