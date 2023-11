Ricorso Franchi respinto, la politica s’infiamma. Nazione: “Ora servono alleati”

Non va giù la testardaggine dell'amministrazione comunale che dopo il no del Tar del Lazio ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato sulla questione fondi per il restyling del Franchi

La Nazione dedica ampio spazio alla sentenza del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso del Comune di Firenze sui 55 milioni revocati ai fondi per il restyling dello stadio Franchi. Sono riportate le parole di Cellai, Renzi e del sindaco Nardella che abbiamo raccolto ieri dopo la notizia e che vi riportiamo in calce, mentre ecco cosa sostiene il governatore della Toscana Eugenio Giani: "La copertura dello stadio si fa anche coi 130 milioni che ci sono, ora serve quella. E' solo questione di rimodulare". Il deputato PD Gianassi lamenta la mancanza di alternative rispetto a Venezia, M5S e Sinistra Progetto Comune si chiedono come mai le sconfitte come questa non facciano che intestardire Palazzo Vecchio. Invece, il quotidiano offre l'analisi di Gabriele Canè che vi riportiamo in forma ridotta: