La sentenza completa del rifiuto del Tar al ricorso per i 55 milioni sottratti al Comune di Firenze per il restyling del Franchi

Dopo il comunicato del Comune di Firenze che manifesta tutto il suo stupore in merito al rifiuto da parte del Tar del Lazio del ricorso per la sottrazione dei 55 milioni che sarebbero serviti per il restyling del Franchi, ecco che arriva la nota con la sentenza completa: