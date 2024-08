Richardson fra le poche note liete: forza e visione di gioco per i viola

Le pagelle

Per tutti i quotidiani principali oggi in edicola la partita di Richardson va dal 6 al 6,5. Uno dei migliori insieme a Terracciano e Parisi. Questo il commento al voto di La Nazione: "E’ lui il baricentro verticale e orizzontale della manovra viola. L’ex United pare avere tutto tranne che la testa altrove. Si sacrifica anche in copertura, con occhio vigile sul compagno di reparto (e di nazionalità). Ma trova poca collaborazione dai trequartisti." Anche per noi di Violanews la sua partita è stata ottima, tanto da meritarsi uno dei pochi 6,5 della gara