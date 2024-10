Richardson e Adli in rampa di lancio col Milan, sollievo Mandragora

Tra le note più positive nel due a zero sui gallesi dei New Saints ci sono le prove di due centrocampisti in cerca di spazio. Già in vista della gara di domani contro il Milan - nota il Corriere Fiorentino. Adli e Richardson sono i due nomi in rampa di lancio per una maglia da titolare contro i rossoneri, tanto più dopo l’infortunio occorso a Mandragora . I legamenti del ginocchio non sono stati interessati, ma il problema al menisco lo terrà fuori per almeno un mese .

Due in cerca di rilancio

Lo stop - per uno dei centrocampisti più impiegati dal tecnico, insieme a Bove e Cataldi - chiama il rilancio di Adli e Richardson che diventa perciò obbligato. Alla luce dell’assenza di Mandragora assume ulteriore valore il modo in cui Adli è riuscito a calarsi nella partita contro i Saints. Non solo per il gol che ha sbloccato il match e dato il via alla vittoria, ma per una visione di gioco che nel gruppo di centrocampisti a disposizione di Palladino ancora non si era vista. Con poco più di un’ora giocata in maglia viola, divisa in 4 presenze, il francese ha avuto la sua prima opportunità da titolare in Europa. E dopo averla sfruttata al meglio, la candidatura per domenica sera contro la sua ex squadra, composta da «tanti fratelli» come ha detto nel dopo partita di giovedì, si fa sempre più forte.