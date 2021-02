Ribery tra il Monza, la Germania e il rinnovo. Ma il presente è solo la Fiorentina

E’ probabile che, alla fine, Franck Ribery torni in Germania a fine stagione. Forse, dopo le parole di Torino, è meno scontato, ma tra la permanenza e la soluzione Monza, ipotesi affiorata nelle ultime ore, il Corriere Fiorentino dà ancora più chance al ricongiungimento familiare della stella francese. La coppia Galliani-Berlusconi ci ha provato e ci riproverà a maggior ragione in caso di promozione in A, forti dell’aiuto di Boateng, molto amico di Ribery, ma il presente si chiama Fiorentina, una squadra da far rimanere in acque sicure grazie al patto stretto con Prandelli dopo la giornataccia di Napoli. E perché no, magari anche trovando i primi gol al Franchi, l’unico zero che ancora rimane da cancellare in quest’avventura in riva all’Arno.