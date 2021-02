Sorpresa Ribery: il francese contattato da un club di Serie B

Curioso retroscena di mercato riguardo a Franck Ribery. Secondo France Football, il francese sarebbe stato tentato dal Monza di Berlusconi e Galliani. L’ad dei brianzoli avrebbe tentato Ribery a metà gennaio, salvo poi andare su D’Alessandro. Non sono esclusi però possibili nuovi tentativi a giugno, con il francese che andrà in scadenza e con il Monza che potrebbe già essere in Serie A.

