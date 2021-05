Ribery-Fiorentina, prove di rinnovo. A breve il confronto decisivo

Ribery ancora alla Fiorentina? Decisivo il parere di Gattuso: a breve l'incontro definitivo per un altro anno del francese in viola

Le prossime mosse viola passano dal parere di Rino Gattuso. Come riporta il Corriere Fiorentino, Barone e Pradè si concederanno qualche giorno di riposo, prima di tuffarsi nelle trattative di mercato. La prima mossa dei dirigenti viola sarà quella di prolungare di un anno il rapporto con Franck Ribery: il francese ha già avuto un contatto con il nuovo tecnico e attende, a breve, il confronto definitivo con la società per il rinnovo. Sullo sfondo occhio all'ipotesi Lazio e a quella del ritorno in Germania.