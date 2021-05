Milenkovic e Pezzella, difesa con le valigie

Milenkovic e Pezzella sembrano destinati a lasciare entrambi la Fiorentina in questa sessione di mercato

La storia tra German Pezzella, Nikola Milenkovic e la Fiorentina sembra essere arrivata ad una conclusione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i due difensori sembrano destinati a salutare, visto che entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2022, e potrebbero regalare a Commisso il giusto tesoretto. Il capitano argentino, che ha vissuto una stagione non facile, è richiesto sia dal Valencia che dal Leverkusen, anche se sembra il profilo di giocatore che piace molto a Gattuso. Per Milenkovic invece la situazione è molto diversa, visto che ha tantissimi estimatori, dal Manchester United al Real Madrid passando per il Borussia Dortmund, ma ancora non ha ricevuto nessuna offerta reale. Le prossime settimane serviranno a chiarire meglio anche la loro situazione.