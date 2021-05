Fiorentina, tutti i nomi per la viola di Gattuso

La Fiorentina inizia a sondare il terreno per il mercato estivo

Sono tanti i profili che la Fiorentina sta valutando per il futuro, in un mercato che dovrà per forza di cose rinforzare per Gattuso la rosa. Tuttosport prova a fare un elenco dei giocatori seguiti dalla Fiorentina, a partire da Hysaj che presto sarà svincolato, passando per Ghoulam e Politano, che Gattuso conosce bene. Per la mediana piace anche Sensi, mentre sale l'interesse per Boga del Sassuolo. Per la difesa, inoltre, piace l'argentino Marcelo Weigandt, classe 2001 del Boca Juniors in prestito al Gimnasia la Plata.