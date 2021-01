Ribery è diventato un problema? Dai malumori all’equivoco tattico, 16 milioni di domande

Il Corriere Fiorentino apre le pagine dedicate allo sport con la domanda da un milione (anzi 16) di euro: “Franck Ribery è un peso?” L’ingaggio lordo percepito dal francese in questi due anni – 16 milioni appunto – giustifica il quesito relativo al francese. “Classe, personalità, talento: che il francese sia un fuoriclasse si sa, e non può certo essere una stagione sbagliata a mettere in discussione una carriera fatta di titoli, trofei, riconoscimenti e successi”. Il passato però conta relativamente e il tonfo di Napoli pone al centro dell’attenzione quanto (e se) il suo acquisto abbia realmente portato benefici alla Fiorentina.

Il quotidiano sposta l’attenzione su un altro (inquietante) punto: l’ex Bayern – dopo la sostituzione all’intervallo di Napoli – ha staccato la spina? Il cambio, e le relative parole di Prandelli, spalancano le porte a qualsiasi tipo di soluzione. Forse addirittura un punto di non ritorno perché Ribery, al contrario di Ibrahimovic con la maglia del Milan, si è trasformato da trascinatore a corpo estraneo. Oltre al problema del gol (è fermo a zero in questa stagione) anche tatticamente può essere sta diventando un’incognita: non può più giocare largo nel 4-3-3 e nel 3-5-2 è troppo lontano dall’area di rigore, abbandonando a se stesso il centravanti di turno. Per non parlare delle gare saltate – 25 su 62 – che sollevano ulteriori malumori. Il compito di Prandelli adesso è quello di capire se da qua a fine stagione potrà contare su di lui, dopo che l’estate scorsa l’idea era già quella di interrompere il rapporto con un anno di anticipo.

