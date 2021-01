Come annunciato la Fiorentina nella prima fase di mercato si è concentrata sullo sfoltimento della rosa, cedendo giocatori scontenti come Lirola e Duncan. Le operazioni in entrata arriveranno come di consueto nella fase finale di mercato quando è più facile ottenere condizioni economiche favorevoli. Come riportato da Il Corriere Fiorentino, vista la quasi impossibilità di raggiungere un accordo con la Lazio per Caicedo. L’obiettivo principale di Pradè è adesso il Papu Gomez. L’argentino, in rotta con l’Atalanta, non può permettersi di restare fermo 6 mesi. Se nei prossimi giorni non arriveranno offerte da top team che giocano le coppe europee, il ragazzo prenderà seriamente in considerazione l’opzione Firenze. In questo caso il tempo può diventare un prezioso alleato per i Viola che, a differenza della maggior parte delle squadre italiane, hanno la disponibilità economica per soddisfare le richieste di Atalanta e giocatore.

