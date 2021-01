Stadio a Campi? Spunta l’idea di un nuovo casello sull’A11

L’ipotesi del nuovo stadio (le parole di Nardella sul Franchi) della Fiorentina a Campi porta ad una importante idea. Parliamo della costruzione di una possibile nuova uscita autostradale, eventualmente sull’A11, Firenze Mare, appunto in prossimità di Campi. Il direttore della Business unit ingegneria e realizzazione di Autostrade per l’Italia, Luca Fontana, ha parlato così di questa possibile soluzione: “Siamo assolutamente aperti a valutare interventi che vadano nella direzione di facilitare la mobilità intorno a infrastrutture così importanti come uno stadio. Laddove si decidesse lo spostamento dello stadio, Autostrade farà la sua parte per valutare come facilitare la mobilità, inclusa l’ipotesi di un casello nuovo, di cui ho sentito parlare”. Lo riporta Firenzepost.it